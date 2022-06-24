Altay'da Murat'tan şaşırtan ayrılık
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anıldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anıldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" diyen Murat Akça, dün sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.
Altay'ın serbest kalmaması için mayıs ayında 2 milyon 388 bin TL ödeme yaptığı 32 yaşındaki stoperin kulübe yaklaşık 1 milyon TL bonservis ücreti getirdiği bildirildi. Murat'la İran'dan bir kulübün ilgilendiği öğrenilirken, oyuncunun ismi ayrıca İstanbulspor'la da anılmaya başladı. Siyah-beyazlılarda Rodriguez ile Murat'ın ayrılışı ve Kazımcan'ın satışıyla kadrodan giden oyuncu sayısı 16'ya yükselmiş olacak.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor