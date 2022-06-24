Altay'da Murat'tan şaşırtan ayrılık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da Murat'tan şaşırtan ayrılık

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
 - Güncelleme:
Altay'da Murat'tan şaşırtan ayrılık

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anıldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anıldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" diyen Murat Akça, dün sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Altay'ın serbest kalmaması için mayıs ayında 2 milyon 388 bin TL ödeme yaptığı 32 yaşındaki stoperin kulübe yaklaşık 1 milyon TL bonservis ücreti getirdiği bildirildi. Murat'la İran'dan bir kulübün ilgilendiği öğrenilirken, oyuncunun ismi ayrıca İstanbulspor'la da anılmaya başladı. Siyah-beyazlılarda Rodriguez ile Murat'ın ayrılışı ve Kazımcan'ın satışıyla kadrodan giden oyuncu sayısı 16'ya yükselmiş olacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Pendikspor Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title