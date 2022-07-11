Altay'da muhasebe sistemi krizi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 20 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim, geçmiş dönem denetleme kurulunun kulübün muhasebe sistemine yetkisiz biçimde müdahale ettiğini duyurdu. Muhabese kayıtları incelendiğinde FIFA cezaları, stat kira giderleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, sporcu alacakları ve tahakkuk etmiş çeşitli borçların muhasebe kayıtlarının bulunmadığı, döviz bazlı çeşitli borçların güncel kur değerlemelerinin yapılmadığı ve kulübün gerçek borç yükünün genel kurulda paylaşılan 371 milyon TL'den daha yüksek olduğu bildirildi. Yönetim tarafından, denetleme kurulu üyeleri ve ilgili kulüp personelinin katılacağı bir toplantı talep edildiği ancak bu talebin karşılık bulmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Demirören Haber Ajansı / Spor