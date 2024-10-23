Üye Girişi
Haberler

Altay'da Mehmet Günüz Şoku: Sakatlık Nedeniyle 1 Ay Yok

Altay'da Mehmet Günüz Şoku: Sakatlık Nedeniyle 1 Ay Yok
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattına gerileyen Altay, orta saha oyuncusu Mehmet Günüz'ün omuzundan sakatlanmasıyla sarsıldı. Genç futbolcu, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da Mehmet Günüz şoku yaşandı. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu omzundan sakatlandı. Antrenmanda ikili mücadele sonunda acılar içinde yerde kalan genç futbolcu omuz sol bölgesinden yaralandı. Omzundaki bağ yaralanması sebebiyle operasyon geçiren Mehmet Gündüz'ün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Altay'da profesyonel olan Mehmet bu sezon 7 maçta forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Futbol Sağlık Altay Spor

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.