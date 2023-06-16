Altay'da Marco Paixao ve diğer oyunculara ödeme yapılmadı

Altay'ın golcü oyuncusu Marco Paixao, kendisine ve takım arkadaşlarına ödeme yapılmadığını açıkladı. Transfer yasağı bulunan Altay'da alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran yabancı oyuncular serbest kalma hakkı kazandı. Bucaspor 1928'in Marco Paixao ile ilgilendiği ancak son ödeme tarihi olan 10 Haziran'da parasının yatırılmaması nedeniyle serbest kaldığı belirtildi.

Transfer yasağı bulunan Altay'da alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran yabancı oyuncular Paixao, Naderi ve Björkander ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazandı. Üç yabancısını kaybetme tehlikesi yaşayan Altay'da bazı yerli oyuncuların da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi. İskelet kadroyu korumak için takıma acilen ödeme yapması gereken yönetimin somut adım atmaması camiayı endişelendiriyor.

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilerek 1'inci Lig'in kapısından dönen Bucaspor 1928'in geçtiğimiz günlerde Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin dün kaybettikleri final öncesinde Portekizli golcüye, "1'inci Lig'e çıkarsak seni kadromuzda görmek istiyoruz" mesajı gönderdiği belirtildi. Bucaspor 1928, yoluna 2'nci Lig'de devam edeceği için kadrosuna yabancı oyuncu transfer edemeyecek. Marco Paixao, son ödeme tarihi olan 10 Haziran'da parası yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazandı.