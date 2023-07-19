Altay'da Kutay Yokuşlu Resmen Ayrıldı

Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdikten sonra kadro dışı kalan ve parası yatırılmayan Kutay Yokuşlu, siyah-beyazlı kulüpten resmen ayrıldı. Sözleşmesini tek taraflı fesheden 24 yaşındaki stoper serbest kaldı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Kutay, geçen sezon ilk kez 1'inci Lig'de forma şansı bulmuştu.

İngiltere'de West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun kardeşi olan Kutay, siyah-beyazlı kulüple davalık olacak. Altay, geçen sezonki kadrosundan şimdiye kadar 2 fire verdi. İsveçli stoper Eric Björkander ve Kutay Yokuşlu olmak üzere iki savunmacı yuvadan uçtu. Altay'da sol bek Naderi ve santrfor Paixao'nun durumları belirsiz.