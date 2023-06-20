Altay'da Kutay Yokuşlu alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdi

Altay'ın altyapısından yetişen stoper Kutay Yokuşlu, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdi. Ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak olan Kutay'ın transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde yönetim, alacağını yatırmak için çalışmalara başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen stoper Kutay Yokuşlu'nun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı formayla 2022-23 sezonunda ligde 19, kupada ise 1 karşılaşmada görev yapan Kutay, ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde yönetim, Kutay'ın alacağını yatırmak için kolları sıvadı.

Futbola Altay'da başlayıp, bir dönem Trabzonspor altyapısına transfer olan Kutay, 2019'da yuvaya dönüp profesyonel sözleşme imzaladı. Amed Sportif ve Fethiyespor'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon transfer yasağının da etkisiyle A takımda şans bulmaya başlayan 24 yaşındaki savunmacının 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altay'da ödemeleri yapılmayan Paixao, Naderi ve Björkander de serbest kalma hakkı kazanmıştı.