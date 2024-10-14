Üye Girişi
Haberler

Altay'da Küme Düşme Korkusu ve Mali Sıkıntılar

Altay'da Küme Düşme Korkusu ve Mali Sıkıntılar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi başlayan Altay, son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerle küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Kulübün mali sorunları ve oyuncu ayrılıkları dikkat çekiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftadan 4 puan çıkararak sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kabus görmeye başladı. Deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada Batman Petrolspor'a 5-0, İskenderunspor'a ise 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon 1'inci Lig'de olduğu gibi yine küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Toplam borcu 800 milyon TL'yi aşan İzmir temsilcisi şirketleşme kararı sonrası yatırımcı bulamayınca mali sıkıntıları aşamadı ve sportif başarısızlık sürdü.

Yaz dönemi boyunca borçlar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu kulüp tesislerinde sorunun yeni çözüldüğü öğrenilirken, elektrik faturaları gecikmeli ödendi. Mutfakta yemek çıkmaması nedeniyle oyunculara uzun süre dışarıdan besin değeri düşük yemekler getirtilip geçici çözümler bulundu. Kulüpte yaşanan sıkıntılara çözüm bulamayan Başkan Süleyman Özkaral, son olarak paraları alamayan kaleci Ozan, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun ve forvet Deniz'in İskenderun deplasmanına gitmemesi üzerine taraftarlarca istifaya davet edildi.

İSKENDERUN'DA GENÇLERLE OYNADI

Altay, ligde dün deplasmanda oynadığı İskenderunspor karşılaşmasına altyapı patentli 8 futbolcusuyla çıkmak zorunda kaldı. Kulübe transfer yoluyla gelen Sefa (26), Kuban (22) ve Yusuf (22) dışındaki 8 altyapı oyuncusu ilk 11'de şans bulurken, yedek kulübesinde Murat Uluç dışındaki 9 genç Altay altyapısında yetişti. Kaleci Semih ve stoper Salih, 2'nci Lig'de ilk kez forma giydi. İzmir temsilcisi, İskenderun'da sahaya 21 yaş ortalamasıyla çıktı. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alıp 5 puan toplayan 15'inci sıradaki Altay; 5 gol atıp, 16 gol yedi.

YASAK SONRASI 29 FUTBOLCU GİTTİ

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan ve 2022 yılı ocak ayından beri 6 transfer dönemi boyunca kadrosuna takviye yapamayan siyah-beyazlılarda o dönemden bu yana tam 29 oyuncu kulüpten ayrıldı. Bu süreçte Rayan, Poko, Cebrail, Pinares, Cihan, Bamba, Kazımcan, Thiam, Kappel, Rodriguez, Lis, Naderi, Paixao, Murat Akça, Kutay, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Eren Karataş, İbrahim, Björkander, Aka, Thaciano, Tolga, Zeki, Mustafa Çalışkan, Tugay, Nurettin, Salih Sarıkaya ve Enes Öğrüce kulübe veda eden isimler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ekonomi Futbol Finans Altay Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü) 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.