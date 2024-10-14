Altay'da Küme Düşme Korkusu ve Mali Sıkıntılar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftadan 4 puan çıkararak sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kabus görmeye başladı. Deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada Batman Petrolspor'a 5-0, İskenderunspor'a ise 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon 1'inci Lig'de olduğu gibi yine küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Toplam borcu 800 milyon TL'yi aşan İzmir temsilcisi şirketleşme kararı sonrası yatırımcı bulamayınca mali sıkıntıları aşamadı ve sportif başarısızlık sürdü.

Yaz dönemi boyunca borçlar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu kulüp tesislerinde sorunun yeni çözüldüğü öğrenilirken, elektrik faturaları gecikmeli ödendi. Mutfakta yemek çıkmaması nedeniyle oyunculara uzun süre dışarıdan besin değeri düşük yemekler getirtilip geçici çözümler bulundu. Kulüpte yaşanan sıkıntılara çözüm bulamayan Başkan Süleyman Özkaral, son olarak paraları alamayan kaleci Ozan, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun ve forvet Deniz'in İskenderun deplasmanına gitmemesi üzerine taraftarlarca istifaya davet edildi.

İSKENDERUN'DA GENÇLERLE OYNADI

Altay, ligde dün deplasmanda oynadığı İskenderunspor karşılaşmasına altyapı patentli 8 futbolcusuyla çıkmak zorunda kaldı. Kulübe transfer yoluyla gelen Sefa (26), Kuban (22) ve Yusuf (22) dışındaki 8 altyapı oyuncusu ilk 11'de şans bulurken, yedek kulübesinde Murat Uluç dışındaki 9 genç Altay altyapısında yetişti. Kaleci Semih ve stoper Salih, 2'nci Lig'de ilk kez forma giydi. İzmir temsilcisi, İskenderun'da sahaya 21 yaş ortalamasıyla çıktı. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alıp 5 puan toplayan 15'inci sıradaki Altay; 5 gol atıp, 16 gol yedi.

YASAK SONRASI 29 FUTBOLCU GİTTİ

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan ve 2022 yılı ocak ayından beri 6 transfer dönemi boyunca kadrosuna takviye yapamayan siyah-beyazlılarda o dönemden bu yana tam 29 oyuncu kulüpten ayrıldı. Bu süreçte Rayan, Poko, Cebrail, Pinares, Cihan, Bamba, Kazımcan, Thiam, Kappel, Rodriguez, Lis, Naderi, Paixao, Murat Akça, Kutay, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Eren Karataş, İbrahim, Björkander, Aka, Thaciano, Tolga, Zeki, Mustafa Çalışkan, Tugay, Nurettin, Salih Sarıkaya ve Enes Öğrüce kulübe veda eden isimler oldu.