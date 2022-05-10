Altay'da yarıda kalan olağanüstü genel kurul 16 Mayıs'ta yapılacak

Altay Kulübünde 28 Nisan günü yarıda kalan olağanüstü genel kurulun 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Altay Kulübü Seçim Divan Kurulundan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun geniş tabanlı yönetim kurulu listesi hazırlanarak 16 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Dernekler Kanuna göre sadece 28 Nisan'daki genel kurula katılanların bu toplantıya katılabileceği kaydedildi.