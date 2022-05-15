Altay'da kongre günü - Haberler

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Altay'da kongre günü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'da kongre günü

SPOR Toto Süper Lig'den düşen Altay'ın 28 Nisan'da adaysız organize edilen ve yaşanan olaylar sonrası iftar saatinin yaklaşması gerekçe gösterilerek yarıda kalan olağanüstü genel kurulu yarın kaldığı yerden devam edecek.

SPOR Toto Süper Lig'den düşen Altay'ın 28 Nisan'da adaysız organize edilen ve yaşanan olaylar sonrası iftar saatinin yaklaşması gerekçe gösterilerek yarıda kalan olağanüstü genel kurulu yarın kaldığı yerden devam edecek. İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda yapılacak kongre saat 17.30'da başlayacak. Yarınki kongrede sadece 28 Nisan'daki seçime katılan kulüp üyeleri oy kullanabilecek.

Siyah-beyazlılarda 6 yıldır kulübü yöneten Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin görevi bırakmasının ardından yetki kongre divan kuruluna geçmişti. Küme düşen, FIFA'dan aldığı transfer yasağı bulunup, toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'da 2 haftadan uzun süredir başkan adayı çıkmadı. İzmir temsilcisinin yarın kongre öncesi bir başkan adayı belirleyerek tek adayla seçime gitmesi bekleniyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Nisan, Altay, Spor, Haberler

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