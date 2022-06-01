Altay'da Kazımcan ilk 100'e girdi - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu Kazımcan Karataş, 20 yaş altı oyuncular arasında tüm dünyada en fazla süre alan 100 oyuncu arasına adını yazdırdı. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan araştırmada, "2022 yılında en çok oyun deneyimi kazanan 20 yaş altı futbolcuların ilk 100 ismi" açıklanırken, Kazımcan bu listede Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan ve Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar'la birlikte yer alan üç Türk oyuncudan biri oldu.

Son olarak Ümit Milli Takım'a katılan Kazımcan için Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor, geçen hafta Altay'a resmi teklifte bulunmuş, ancak önerilen rakamların düşük olması nedeniyle teklifler kabul edilmemişti. Altay Başkanı Ayhan Dündar, Kazımcan'ı değerini bulmadan satmayı düşünmediklerini belirterek, "Milli takımda göstereceği performans da kariyeri açısından belirleyici olacak. Genç kardeşimizin önünü tıkama düşüncesinde değiliz ama satmış olmak için satmayız. Değerini bulması halinde kendisini geliştirebileceği bir kulüple anlaşabiliriz" dedi.