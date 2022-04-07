Altay'da Kappel ve Ceyhun dönüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da Kappel ve Ceyhun dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altay'da Kappel ve Ceyhun dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile çok kritik bir maça çıkacak Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, zorunlu değişimlere gidecek.

ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile çok kritik bir maça çıkacak Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, zorunlu değişimlere gidecek. Kaloğlu'nun Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği orta saha Thaciano ve forvet Rayyan cezalı duruma düştü.

Genç teknik adamın Adana deplasmanında Brezilyalı Thaciano'nun yerine Ceyhun'a şans vereceği öğrenilirken, Rayan'ın yokluğunda ise ileri uçta Kappel'in forma giyeceği öğrenildi. Yönetimin ise alacakları için gerginlik çıkaran ve süresiz kadro dışı bırakılan Portekizli golcü Paixao'yu şimdilik affetmeyi düşünmediği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Pazar, Adana, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title