Altay'da kadro dışı kalan Ali Kızılkuyu tekrar takımla çalışmalara başladı
Altay'da geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde kadro dışı kalan Ali Kızılkuyu, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın raporu doğrultusunda tekrar takımla çalışmalara başladı.
Altay'da geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde kadro dışı kalan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın raporu doğrultusunda tekrar takımla çalışmalara başladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da geçtiğimiz sezonun son bölümünde dönemin teknik direktörü Cüneyt Biçer'in kararıyla kadro dışı kalan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun takımla birlikte tekrar çalışmalara başladığı öğrenildi. Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Karaaslan'ın raporları doğrultusunda Ali'nin takımda kalmasına karar verildi.
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 1. Lig'de 16 maça çıkma başarısı gösteren genç orta saha, skor katkısı vermezken, zaman zaman gösterdiği mücadeleyle taraftarların beğenisini kazanmayı başarmıştı. - İZMİR