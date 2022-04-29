Altay'da istifa eden Ekmekçioğlu: Organize bir olayın içerisinde kaldık

Altay'ın dünkü olağanüstü genel kurulunda üyeler arasında yaşanan kavga ülke gündemine otururken, istifa ederek başkanlık görevini bırakan Özgür Ekmekçioğlu, "Organize bir şekilde kurgulanmış bir olayın içersinde kaldık" dedi.

Kongrede görmek istemedikleri sahnelere şahit olduklarını belirten Özgür Ekmekçioğlu, "Bu genel kurulda yaşadığımız olaylar sadece basit bir tartışma değil. Aksine Alanya maçından itibaren başlayan, organize bir şekilde kurgulanmış bir olayın içersinde kaldık. Kongreye gelmeden önce aslında bunların duyumlarını da almıştık. Bu yüzden çok ciddi güvenlik tedbiri alındı. Salonda 100'e yakın özel güvenlik vardı, dışarıda emniyet mensupları da bekliyorlardı. Güzel bir şekilde başladığımız kongremizde maalesef kendi aralarında belirledikleri bir arkadaşı bilinçli bir şekilde sahneye gönderip, arkadan da bağırarak bizleri taciz etmeye başladılar. Böyle başlayan tartışmaların akabinde maalesef şahit olmak istemediğimiz olaylar çıktı" diye konuştu.

Başkan adayının çıkmadığı kongre sonrası görevini tamamlayan Özgür Ekmekçioğlu, "Burası Büyük Altay. Bu camianın içerisinde nice Özgür Ekmekçioğulları vardır. Bizim gibi çıkacak nice kardeşlerimiz, nice Esin Özgenerler, Mazhar Zorlular, Rıdvan Burteçinler çıkacaktır. Biz tabii ki çok emek verdik, çok mücadele ettik. Şu an için ben biraz dinleneceğim ama kim aday çıkarsa kim yeni başkan olmak isterse biz sonuna kadar kendisine destek vereceğiz. Bu süreçte kongre divanı yönetimi götürecek. Kendilerinin haberi yoktur şu anda ama bugün kulübe 3 milyon liraya yakın bir para gönderdim. Sadece kulüp Hatay deplasmanına gidebilsin, personel maaşları ödensin ve cari ödemeler tamamlansın diye. Kongre sürecine gidene kadar yine ben destek olacağım" mesajı verdi.