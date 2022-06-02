Altay'da iç transfer harekatı - Haberler

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan ve kadrosundaki oyuncuları elinden kaçırmak istemeyen Altay'da yönetim, sözleşmesi sona eren isimlerle ilk görüşmeleri yaptı. İç transferde kadroyu korumak istediklerini belirten Başkan Ayhan Dündar, "Oyuncuların geçmiş dönemden alacakları bulunuyor. Haklarıdır. Biz yönetim olarak kendimizi onlara anlatıyoruz. Olumlu görüşmeler yapıyoruz. Hepsine kapımız açık" dedi.

" Altay'ın durumunu koz olarak kullanmak isteyenle ben yol yürümem" mesajı da veren Altay Başkanı Dündar, "Altay camiasını köşeye sıkıştırıp, ekstra durumlar sağlamayı düşünen oyuncu grubuyla görüşme sürdürmeyeceğim. Aidiyet duygusu önemli. Oyuncu ne alacağını bilecek ve parası ödenecek, 1 kuruş alacakları kalmaz" şeklinde konuştu.

?Altay'da geçtiğimiz günlerde veda mesajı paylaşan sağ bek Cebrail Karayel, yeni sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak İttifak Holding Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan ve Cihan de takımdan ayrılmıştı. Rodriguez'in 300 bin dolara serbest kalacağı İzmir ekibinde Ozan, İbrahim, Özgür, Tolga, Poko, Thiam, Ceyhun, Zeki, Kappel ve Deniz'in sözleşme süreleri sona erdi.