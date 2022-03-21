Altay'da hava bozdu

Spor Toto Süper Lig'de 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor deplasmanından 90+1'inci dakikada yediği golle 2-1 yenik ayrılan Altay, maçtan sonra teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa etmesiyle çifte şok yaşadı. 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan siyah-beyazlılarda mağlubiyetten çok teknik patron Özbalta'nın istifası şok etkisi yarattı. Sivas deplasmanı öncesi 6 maçta 11 puan toplayarak İzmir ekibinin kümede kalma umutlarını diri tutan Serkan Özbalta, "Hafta içi sağlıksız bir ortam vardı. Çok çalışamadık, ilk defa böyle çalışamadık" sözleriyle kulüpte işleyişin yolunda gitmediğini işaret etti.

Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olup, 6 sezondur Demir Grup Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural, 90+1'inci dakikada yaşadığı gol sevinci nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü. Uzatmanın ilk dakikasında yaptığı degaj, Yatabare'nin rakip fileleri havalandırmasıyla asiste dönüşen Ali Şaşal, 2-1 öne geçmeleriyle büyük sevinç yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı. Altaylı taraftarlar tecrübeli file bekçisinin eski kulübüne karşı abartlı bir sevinç yaşadığını ve bu davranışı kendisine yakıştıramadıklarını ifade etti.