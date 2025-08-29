Altay'da Haciz Süreci Sonlandı

Altay yönetimini ekonomik anlamda destekleyen Sinan Kanlı, siyah-beyazlı kulübün logosuna haciz koyduran eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman'ın haciz işlemini sonlandırdığını duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da flaş bir gelişme yaşandı ve kulübün logosuna haciz koyduran eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman'ın haciz işlemini sonlandırdığı duyuruldu. Siyah-beyazlı yönetimi ekonomik anlamda destekleyen Sinan Kanlı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak mutlu haberi taraftarlara verdi.

Sinan Kanlı'nın paylaşımı şöyle:

"Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci Antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve 'Aslolan Büyük Altay' dedi ve tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz." - İZMİR