Altay'da genel kurul zamanı - Haberler

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'ın 28 Nisan'da organize edilip yarıda kalan olağanüstü genel kurulu yarın tamamlanacak. İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'ndaki kongrenin devamı saat 17.30'da başlayacak. Dernekler Kanuna göre sadece 28 Nisan'daki olağanüstü genel kurula katılan dernek üyeleri yarınki kongrede yer alıp oy kullanabilecek. Üç kupa kazandırdığı Altay'ın Süper Lig'de asansör takım olmasını önleyemeyen Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin görevini bıraktığı kulüpte toplam borcun 371 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KARARI BEKLENİYOR

Altay'da 28 Nisan'daki kongrenin yarıda kalmasıyla yönetim yetkilerini devralan Kongre Divan Kurulu, İranlı sol bek Mohammad Naderi'ye yarın ödeme yapılması gerektiğini duyurdu. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in verdiği sözü tutmadığını açıklayan Kongre Divanı, yarın Naderi'ye 188 bin Euro ödeme yapılmaması halinde futbolcunun sözleşmesini feshedeceğini bildirdi. Altay'da yarıda kalan kongre sonrası Rodriguez, Björkander ve Murat Akça'ya ödeme yapılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor