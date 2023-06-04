Altay'da genel gurul günü yarın

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunu 40 puanla 12'nci sırada tamamlayan Altay yarın olağa genel kurula gidecek. İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre saat 18.30'da başlayacak. Altay'da başkanlık için henüz resmi bir aday çıkmadı. Mevcut Başkan Ayhan Dündar'ın ise son ana kadar bekleyeceği, aday çıkmazsa tek liste ile seçime gireceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor