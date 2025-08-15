Altay'da Genç Yetenek Osman Utkan Gülalan A Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Altay'da Genç Yetenek Osman Utkan Gülalan A Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Altay, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği genç oyuncu Osman Utkan Gülalan'ı A takım kadrosundan çıkardı. 16 yaşındaki futbolcunun Afyonkarahisar kampında yer almayacağı ve altyapıya gönderileceği bildirildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinin radarına giren genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'ın A takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği 16 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü başlayacak Afyonkarahisar kampında yer almayacağı öğrenildi. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun Osman'la birlikte bazı gençleri altyapıya gönderdiği ifade edildi. Genç kramponların daha sonra tekrar A takım kadrosuna alınabileceği dile getirildi. Süper Lig kulüplerinin Osman için Altay yönetimine 600 bin Euro teklif ettiği ancak yapılan tekliflerin kabul edilmediği açıklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
