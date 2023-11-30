Altay'da Genç Santrfor Mehmet Onur Yıldız Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Altay'ın genç santrforu Mehmet Onur Yıldız, profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon A takım formasıyla ligde ve kupada şans bulan 16 yaşındaki golcü, Altay'ın altyapıda oynayan gençlerle kontrat imzalamaya devam edeceği belirtildi.

Altay'da genç santrfor Mehmet Onur Yıldız profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon A takım formasıyla ligde Kocaelispor (D) ve Sakaryaspor, kupada ise Aliağa Futbol maçında şans bulan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlıların U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 müsabakaya çıktı.

Futbola Altay'da başlayan Onur, profesyonel liglerde ilk kez geçen sezonun son haftasında Tuzlaspor'a karşı forma giydi. Bir yandan takımın kümede kalması için kaynak arayışlarını sürdüren Altay yönetiminin diğer yandan geleceği düşünerek altyapıda oynayan gençlerle kontrat imzalamaya devam edeceği belirtildi.