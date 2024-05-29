Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesi için olağanüstü toplantı yapıldı

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesine yönelik çalışmalar için yapılan olağanüstü toplantıda, yönetim kuruluna şirketleşme yetkisi verildi.

Genel kurul, Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nde gerçekleştirildi. Profesyonel futbol şubesinin yarışmacı haklarının, kulüple bağı olmayan Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'ye devrine izin verilmesi için yapılan oylamada 421 kabul, 11 red, 27 çekimser oy çıktı.

Genel kurula eski kulüp başkanlarının yanı sıra Mustafa Denizli de katıldı.