Altay'da Eren radara girdi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan, bu sezon sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelen 21 yaşındaki futbolcu son haftalardaki futboluyla tekrar dikkatleri üzerine çekti. Altay altyapısından yetişen genç oyuncuyla Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 28 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergileyen Eren'in cazip bir teklif gelmesi halinde satışı gündeme gelecek. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi değerini bulmaması halinde oyuncuyu satmayacak.