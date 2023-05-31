Altay'da Eren Karataş mutluluğu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da kaleyi sakatlık yaşayan Ozan Evrim Özenç'ten devralan Eren Karataş, gösterdiği performansla siyah-beyazlı camiayı mutlu etti.

Altay'da kaleyi Ozan Evrim Özenç'den devralan 21 yaşındaki kaleci Eren Karataş, gösterdiği performansla göz doldurdu. Bu sezon 13 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan siyah-beyazlıların genç file bekçisi, bu maçlarda 18 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Durum böyle olunca Eren Karataş'ın bu performansı İzmir temsilcisinde mutluluğa sebep oldu.

Öte yandan Eren Karataş, siyah-beyazlılarda A takım formasıyla ilk kez maça çıktı. Eren, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak oynadığı Bergama Belediyespor'la ilk profesyonel maçlarına da çıkma başarısı göstermişti. - İZMİR