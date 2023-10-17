Altay'da Eren Erdoğan, teknik direktör Bahloul tarafından 11'e monte edilecek

Altay'da affedilen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Eren Erdoğan'ın teknik direktör Djilali Bahloul tarafından 11'e monte edileceği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Tuna Üzümcü'nün yerine takımın başına getirilen Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali'nin, takıma geri dönen Eren Erdoğan'ı hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı formayla yeni bir sayfa açan ve antrenmanlarda istekli bir görüntü çizen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Bahloul Djilali'den ve yardımcılarından tam not aldı. Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon 2 gol 5 asist üreten Eren Erdoğan'ın tekrar eski formunu yakalaması için özel olarak ilgilenirken bu süreçte genç oyuncuya bol bol süre vereceği öğrenildi.

Sezon başında sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan 2001 doğumlu Eren Erdoğan, geçtiğimiz hafta mukavelesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. - İZMİR