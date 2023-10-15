Altay'da Eren Erdoğan, Djilali Bahloul ile forma bekliyor

İZMİR,

TEKNİK direktörlük koltuğuna Cezayirli çalıştırıcı Djilali Bahloul'u getiren 1'inci Lig ekibi Altay'da kanat oyuncusu Eren Erdoğan forma bekliyor. Sezon başında sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan ve hiçbir maçta görev alamayan 22 yaşındaki futbolcu, geçen hafta mukavelesini yeniledi. Altay'la 2025 yılına kadar nikah tazeleyen Eren yeniden kadroya alındı. Djilali Bahloul'un takımın başına geçmesiyle yeni bir sayfa açan Eren'in milli aradan sonra Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanacak maçta görev yapacağı kaydedildi.