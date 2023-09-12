Altay'da Eren Erdoğan'a af çıkmadı

Altay'ın sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldı ve affedilmedi. Yönetimle anlaşma sağlayamayan futbolcu, takımdan ayrılarak bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kalan ve ilk 4 karşılaşmada forma giymeyen sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a halen af çıkmadı. Göztepe derbisi öncesi affedilmesi gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcunun teknik ekibin raporuyla takımla antrenmanlara katıldığı belirtildi.

Yönetim anlaşma noktasına geldiği Eren'le aradaki pürüzleri gideremedi. Yeni sözleşmesine, "Takım küme düşerse ve maaş 1 hafta ödenmezse oyuncu serbest kalır" gibi maddeler eklenmesini talep eden Eren'le uzlaşamayan siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncuyu tekrar kadro dışı bıraktı. Eren'in takımdan tekrar ayrılıp bireysel antrenmanları sürdürdüğü belirtildi.