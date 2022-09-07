Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı

Spor Haberleri

Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı zorlu Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı sakatlıktan kurtulamayan forvet Deniz Kadah'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı zorlu Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı sakatlıktan kurtulamayan forvet Deniz Kadah'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Sol diz bağlarındaki yırtık nedeniyle geçen sezon Süper Lig'de son 10 müsabakada forma giyemeyen Deniz, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 4 maçı kaçırdı.

Sezon öncesi kamp döneminde fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken dizinde ödem oluşan 36 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileşmesinin 7-8 haftayı bulabileceği belirtildi. Ameliyat olmadan tedavi sürecini geçiren gurbetçi golcünün takıma katılmasını dört gözle bekleyen teknik heyet, forvet hattında rekabeti artırarak hücumda daha etkili bir ekip yaratmak istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Deniz Kadah Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title