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Altay'da Björkander tedirgin

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altay'da Björkander tedirgin

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giyen stoper Eric Björkander, yeni sezon öncesi takım arkadaşlarının neredeyse tamamının kadroda yer almaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giyen stoper Eric Björkander, yeni sezon öncesi takım arkadaşlarının neredeyse tamamının kadroda yer almaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. İzmir ekibinde sözleşmesi devam eden tek yabancı ve deneyimli futbolcu olan İsveçli savunmacı, serbest kalan eski takım arkadaşlarının durumunu merakla bekliyor. Kadroda sadece altyapı oyuncularını görerek şaşkınlık yaşayan Björkander'le görüşme yapan kurmayların yakında eski takım arkadaşlarının da kampa katılacağı konusunda oyuncuya bilgi verdiği öğrenildi. Biraz olsun rahatlayan tecrübeli defans oyuncusunun yine de kafasının karışık olduğu ifade edildi. Altay iç transferde İbrahim, Özgür, Tolga, Ceyhun, Zeki, Ozan ve Deniz gibi isimlerle yeniden anlaşmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

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