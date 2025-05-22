Altay'da Başkan Özkaral Aday Olmayacak

Altay'da Başkan Özkaral Aday Olmayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da mevcut Başkan Süleyman Özkaral, 28 Mayıs'taki genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Özkaral, sorunları çözmeden adaylık düşünmediğini vurguladı.

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da gözler 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan genel kurula çevrilirken, mevcut Başkan Süleyman Özkaral adaylığı düşünmediğini söyledi. Altay'a destek olacak kişilere her zaman yardımcı olabileceğini belirten Özkaral, "Yeni sezon için sorunları çözmeden adaylığımı koymanın bir anlamı olmayacak. Önümüzdeki seçimde adaylığımı koymayacağım" dedi. Özkaral, hafta içinde resmen başkan adaylığını açıklayan iş adamı Sinan Kanlı'nın kulübe üyelik için işlemlerini başlattığını ve başkanlık için bir engelinin bulunmayacağını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de kanlı saldırı! İsrailli diplomatlar öldürüldü
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
MİT yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürleri tutuklandı

MİT yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürleri için şok karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.