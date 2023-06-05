Altay'da Başkan Ayhan Dündar güven tazeledi

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başaran Altay'da gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da mevcut Başkan Ayhan Dündar güven tazeledi. İzmir Atatürk Stadyumu'nun içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongrede Başkan Dündar seçime tek aday olarak girdi. Geçen sezon Özgür Ekmekçioğlu'ndan görevi devralan Dündar seçimi 282 oyla tekrar başkan seçildi.

Ayhan Dündar, "Büyük zorluklar çektiğimizi herkes biliyor, ama takımızı hak ettiği ligde tutmayı başardığımız için çok mutluyuz. Bu kadar imkansızlığa rağmen borçlarımızı çok normal şartlarda frenlediğimizi düşünüyorum. Bir şeyleri hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Borçlar ve ligde kalma konusunda yardımcı olan herkese, tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Herkesin, o, bu, şu demeden gerçek anlamda birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi inancındayım. Altay camiası çok büyük bir camia. Gerçek anlamda kenetlenme olursa borçlarımız üstesinden gelinemeyecek rakamlar değil" dedi.