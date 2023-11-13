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Altay'da başkan adaylığı için Murat Pervane ön plana çıkıyor

Altay'ın son sıradaki durumu nedeniyle başkan adaylığı için Murat Pervane'nin ismi öne çıkıyor. Eski yönetici Mehmet Ali Pozan ise destek göremediği için adaylıktan vazgeçti.