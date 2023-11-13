Altay'da başkan adaylığı için Murat Pervane ön plana çıkıyor
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Altay'ın son sıradaki durumu nedeniyle başkan adaylığı için Murat Pervane'nin ismi öne çıkıyor. Eski yönetici Mehmet Ali Pozan ise destek göremediği için adaylıktan vazgeçti.
1'inci Lig'de evinde aldığı 7-1'lik Eyüpspor mağlubiyetiyle sarsılan son sıradaki Altay'da perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı için başkan yardımcısı Murat Pervane'nin ismi ön plana çıktı. Camianın dinamikleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Murat Pervane'nin projelerinin hazır olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlılarda ismi başkan adaylığı ile anılan eski yönetici Mehmet Ali Pozan'ın destek görememesi nedeniyle adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi. Eski yönetici Hakkı Küllü'nün ise Murat Pervane aday olmaması durumunda liste çıkaracağı öğrenildi.