Altay'da altyapıdan yetişen gençler teknik ekibin beğenisini kazandı

Teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın yeni sezonda altyapı patentli 3 genç futbolcudan bol bol faydalanacağı ifade edildi. Üç futbolcudan Emre ve Alihan'ın profesyonel sözleşme imzalaması beklenirken, daha önce profesyonel olduğu açıklanan Hikmet'in lisansı da halen Türkiye Futbol Federasyonu'nda amatör statüde görünüyor. Ligin ilk haftasında 1 Eylül'de 24Erzincanspor'u konuk edecek Altay, transfer yasağı sürmesi nedeniyle altyapıdan yetişen gençlerin ağırlıkta olduğu kadrosuyla mücadele verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor