Altay'da aday belirsizliği

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'da 5 Haziran Pazartesi günü yapılacak olağan genel kurul öncesi başkan adaylığı konusunda camiadan resmi bir açıklama gelmedi. Siyah-beyazlı kulüp geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra olağanüstü seçimle göreve gelen ve takımı 1'inci Lig'de tutmayı başaran mevcut başkan Ayhan Dündar, "Altay sahipsiz kalmaz" diyerek başka aday çıkmaması halinde göreve devam edeceğinin sinyalini verdi.

İsmi başkan adaylığı için anılan eski yönetici Umut Köroğlu, hazırlık yapmasına rağmen henüz adaylığını açıklamadı. Aday olacağı iddia edilen eski başkan Özgür Ekmekçioğlu da bu konuda bir adım atmadı. Kongre süreci yaklaşırken 400 milyon TL'nin üzerindeki borç yükü ve devam eden transfer yasağıyla yeni sezona başlayacak Altay'da belirsizlik hakim. Futbolcular ve teknik heyet de yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.