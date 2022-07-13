Altay'da 5'inci imza Deniz'den
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay iç transferde 5'inci imzayı santrfor Deniz Kadah'a attırdı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay iç transferde 5'inci imzayı santrfor Deniz Kadah'a attırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı başarıyla giyen forvet oyuncumuz Deniz Kadah 2 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibi daha önce İbrahim, Ozan, Özgür ve Tolga ile sözleşme yenilemişti.
Demirören Haber Ajansı / Spor