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Altay'da 5'inci imza Deniz'den

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'da 5'inci imza Deniz'den

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay iç transferde 5'inci imzayı santrfor Deniz Kadah'a attırdı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay iç transferde 5'inci imzayı santrfor Deniz Kadah'a attırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı başarıyla giyen forvet oyuncumuz Deniz Kadah 2 yıl daha bizimle. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi daha önce İbrahim, Ozan, Özgür ve Tolga ile sözleşme yenilemişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Deniz Kadah Altay Spor Haberler

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