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Altay'da 4 Futbolcu Deplasmana Gitmedi, Yönetim Açıklama Yaptı

Altay'da 4 Futbolcu Deplasmana Gitmedi, Yönetim Açıklama Yaptı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İskenderunspor'a karşı mücadeleye katılmayan Altaylı futbolcular, ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrıldı. Kulüp, yaşanan süreci ve futbolcuların durumunu kamuoyuna duyurdu.

Altay, İskenderunspor deplasmanına gitmeyen kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah hakkında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta mücadelesinde İskenderunspor'la karşı karşıya gelen Altay'da 4 tecrübeli futbolcu, kendilerine ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrılıp, deplasmana gitmeme kararı almıştı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah, yönetime rest çekerek İskenderun kafilesine katılmadı. Bu durum üzerine de Altay Spor Kulübü, şu açıklamayı yayımladı:

"İskenderunspor maçı öncesi başladığı düşünülen ve kamuoyuna futbolcularımızın deplasmana gelmedikleri şeklinde yansıtılan durumla ilgili bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

İçinden geçtiğimiz sürecin kulübümüz için ne kadar zorlayıcı olduğu herkesin malumudur. Kulübümüzün, gerek personelin gerek teknik heyetin gerekse futbolcularımızın karşılıklı olarak büyük fedakarlıklarla bugüne kadar gelmiş olması, zaman zaman tarafların mental olarak zorlanmalarına sebep olmuştur ve bu son derece insani bir durumdur. Takımlarına yüzde 100 faydalı olamayacaklarını düşünen futbolcularımız, teknik kadro ve taraftarlarından bu haftaya mahsus olarak izin istemişlerdir.

Bundan sonraki süreçte, verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirileceği taahhüdü futbolcularımıza iletilmiş olup, an itibarıyla futbolcularımız herhangi bir ödeme almadan, karşılıklı saygı ve anlayış içinde görüşmeler sonlandırılmıştır. Büyük Altay'ın renklerine ve takımlarına olan bağlılıkları ile yönetim kadrosuna duydukları saygı asla sorgulanamayacak bu dört futbolcumuz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Büyük Altay'da yer almaya devam edeceklerdir. Bu durumu siz değerli kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Zor ve sarsıcı süreçlerde, herkesin bir suçlu arama eğiliminde olması ve bazı asılsız söylentilere itibar etmesi her ne kadar anlaşılabilir olsa da, bilinmesi gereken en önemli şey Altay'ın büyük bir camia olduğudur. Altay her zaman bir yolunu bulmuş ve yine bulacaktır. Bu gerçek doğrultusunda taraftarlarımızın da takımlarını yalnız bırakmaması gerektiğini önemle hatırlatırız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İskenderun Politika Futbol Altay Spor

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