Altay, Çorum FK'ya mağlup olarak kümede kalma umutlarını azalttı

1'inci Lig'de deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 mağlup olan Altay, üst üste 6. yenilgisini alarak kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Altay, ligde son sırada yer alıyor ve en kötü performansını sergiliyor.

1'inci Lig'de deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 mağlup olarak üst üste 6'ncı yenilgisini alan son sıradaki Altay, henüz ligin ilk yarısı bitmeden kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Oynadığı 13 maçta sadece 1 kez galip gelip, 2 de beraberlik alan siyah-beyazlılar, 10 karşılaşmada sahadan eli boş ayrıldı. Ligde 5 puanla son sıraya demir atan İzmir temsilcisi, kulüp tarihinin en kötü performansını sergiledi. Bu periyotta kalesinde 31 gol gören Altay, profesyonel liglerdeki 136 takım arasında en çok gol yiyen ekip konumunda. Altay, 2014-15'te 2'nci Lig'de 22 hafta galip gelemeyerek en uzun kazanamama serisini sergilediği sezonun ilk 9 haftada 15 puan toplamasına rağmen 3'üncü Lig'e düşmüştü.

Siyah-beyazlılarda bu sezon Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un ardından teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Afacan ilk sınavından eli boş ayrıldı. İlk yarının son 4 maçında Manisa FK (D), Boluspor, Adanaspor (D) ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, kümede kalma barajının 7 puan gerisinde yer alıyor. Ağır borç yükü nedeniyle transfer yasağını kaldırma ihtimali çok düşük olan Altay'da ödemeleri yapılmaması halinde bazı tecrübeli oyuncuların kulübe ihtarname gönderip serbest kalmayı planladığı iddia edildi. Yönetimin mevcut kadroyu korumak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.