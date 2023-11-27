Altay, Çorum FK'ya 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı
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Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, siyah-beyazlıların başındaki ilk maçında Çorum FK'ya 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. İzmir ekibi, ligde son sırada yer alıyor.
Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, siyah-beyazlıların başındaki ilk maçında Çorum FK'ya 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 mağlup olan Altay'da yeni teknik direktör Serkan Afacan, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine kötü bir başlangıç yaptı. Djilali Bahloul'un ardından takımın başına geçen Afacan'ın idaresindeki Altay, Çorum temsilcisi karşısında 90 dakikada rakibine isabetli şut atamadı.
İzmir ekibi, ligde 5 puanla son sırada yer alıyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor