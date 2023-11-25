Altay, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak

İZMİR,

1'İNCİ Lig'de milli ara öncesi evinde Eyüpspor'a 7-1 yenilerek üst üste 5'inci yenilgisini alan son sıradaki Altay, yarın deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Feridun Daldaş yönetecek. Ligde 5 puanla 18'inci basamakta yer alan İzmir temsilcisi, 14 puanı bulunan 10'uncu sıradaki Çorum ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda Djilali Bahloul'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Afacan, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Altay'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Zeki görev yapamayacak. Aşil tendonundan sakatlığı bulunan santrfor Paixao'nun oynamasının zor olduğu belirtildi. İyileşen sol kanat Eren Erdoğan ise takımdaki yerini alabilecek. Altay kazanarak 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

ÇORUM İLE 6 YIL SONRA RAKİP

Altay, 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği Çorum FK ile 6 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım o sezon Play-Off yarı finalde eşleşmiş, Çorum'da rakibine 2-0 mağlup olan Altay evindeki rövanşta 90 dakikayı 2-0 üstün tamamladıktan sonra uzatmalarda skoru 4-0'a getirerek adını finale yazdırmıştı. İzmir ekibinin o sezon 2'nci Lig'e yükseldiği kadroda yer alan 42 yaşındaki forvet Murat Uluç, halen siyah-beyazlı formayı giyiyor.