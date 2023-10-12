Altay, Cezayir asıllı Fransız teknik direktörle anlaştı

1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Altay, Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Bahloul Djilali ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Altay'da hafta başından bu yana adı kulüple anılan Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Bahloul Djilali sözleşmeyi imzaladı. Kariyerinde Fransa, Andorra, Umman, Fildişi Sahili, Bahreyn, Ruanda gibi birçok ülkede görev yapan 41 yaşındaki teknik adamın imza törenine Başkan Ayhan Dündar, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Süleyman Özkaral, Asbaşkan Murat Pervane ve yönetimden Fatih Sadıkay katıldı. Djilali ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Aylardır kulübü şirketleştirmek için görüşmelerin sürdüğü, adı Malezya merkezli uluslararası bir şirketle anılan siyah-beyazlılarda bu hamle sonrası takıma talip olan şirketle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.