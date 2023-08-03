Altay, Bornova FK'yı 3-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay, Bornova FK ile yaptığı hazırlık maçında 3-0 galip geldi. Altay'da genç oyuncuların performansı dikkat çekti.

Altay, hazırlık maçında karşılaştığı Bornova FK'yı 3-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay, Bornova FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde oyuna hakim olan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı Mehmet Gündüz, Ceyhun Gülselam ve Marco Paixao'nun kaydettiği gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

Altay'da gençler dikkat çekiyor

Yeni sezon öncesinde transfer yasağı devam eden Altay'da; Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu ile yollar ayrılmıştı. Kadroda boşluk olunca teknik direktör Tuna Üzümcü'nün raporları doğrultusunda altyapıdan genç oyuncular kamp kadrosuna dahil edildi. Gerçekleşen antrenmanlar ve hazırlık maçlarında da ofansif orta saha Caner Baycan (21), forvet Mehmet Onur Yıldız (16), sağ bek Onur Efe (21), orta saha oyuncusu Enes Yetkin (18) ve sol bek Salih Oktay'ın (18) performanslarıyla dikkat çektiği öğrenildi. Ligin başlamasıyla birlikte bu oyuncuların müsabakalarda zaman zaman kendilerine yer bulmaları bekleniyor. - İZMİR