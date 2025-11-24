Altay, Bornova 1877'yi 4-2 ile Geçti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden iki İzmir ekibi Altay ve Bornova 1877, liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Altay'ın ev sahipliğinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 4-2 kazandı. Bahis soruşturmasında 8'er futbolcusu ceza alan iki takım da genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etti.

Altay'ın gollerini altyapıdan yetişen Mehmet Onur Yıldız (2), Osman Utkan Gülalan ve Ferhat Öncel kaydetti. İki haftalık aranın ardından ligde pazar günü deplasmanda kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 ile karşılaşacak Altay'da bahis soruşturmasında ceza alıp sezonu kapatan Onur Efe, Murat Uluç ve Ali Kızılkuyu'nun yanı sıra İsa, Oktay, Caner, Ozan ve Ulaş forma giyemeyecek.