Altay, Boluspor'u mağlup ederek galibiyet sevinci yaşamak istiyor

Altay, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 12 maçlık aradan sonra galibiyet sevinci yaşamak istiyor.

Altay, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın Boluspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 12 maçlık aradan sonra galibiyet sevinci yaşamak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 15. haftasında yarın saat 20.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Altay 2 puanla ligin son sırasında yer alırken, Boluspor ise 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde 12 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmanın hem de çıkışa geçmenin planlarını yaparken, Boluspor ise Altay maçını kayıpsız atlatarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Şenol Bektaş ile Onur Gülter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere olacak.

Öte yandan Altay'ın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek, Boluspor mücadelesiyle ilk kez siyah-beyazlı ekibin başında maça çıkacak. - İZMİR