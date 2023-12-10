Altay, Boluspor maçıyla galibiyet hasretine son vermek istiyor

1. Lig'de son 7 maçını kaybeden ve 12 haftadır galibiyet alamayan Altay, evinde Boluspor ile karşılaşacak. Teknik direktör değişikliğiyle çıkacakları maçta Altay, galibiyet alarak kötü gidişe son vermek istiyor.

İZMİR,

1'inci Lig'de son 7 maçını kaybedip, 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen son sıradaki Altay yarın evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'da saat 20.00'de başlayacak 15'inci hafta mücadelesinde Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı 109, maraton ve misafir tribünü 54.5 TL'den satışa çıktı.

İzmir ekibinde Serkan Afacan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirelen Yusuf Şimşek, takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Murat Berkan ile sarı kart cezalısı Deniz forma giyemeyecek. Ligde 2 puanla son sırada yer alan Altay, 16 puanlı rakibini yenerek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.