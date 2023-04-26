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Altay, Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti

Altay, Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 35. hafta mücadelesinde konuk olacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 35. hafta mücadelesinde konuk olacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketleri yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip günü çift kale maç ve taktik çalışmayla noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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