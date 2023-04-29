Altay, Boluspor deplasmanında galibiyet arayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta derbide konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay yarın deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta derbide konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay yarın deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 35'inci hafta mücadelesinde Ali Yılmaz düdük çalacak. Ligde Gençlerbirliği'nin dün Bodrumspor'u yenmesiyle düşme hattının 2 puan üstünde 33 puanla 14'üncü sırada olan İzmir temsilcisi, 48 puanı bulunan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Altay'da sarı kart cezalısı Efe ve Ceyhun ile sakatlığı süren kaleci Ozan ve Murat Berkan forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Björkander ile Naderi'nin durumları maç saatinde netleşecek. Sezonun ilk yarısında evinde Boluspor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, deplasmandan da zaferle dönerek kurtuluş mücadelesinde avantajını korumak istiyor. Son 4 maçından 2 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan Altay, galibiyet özlemini sona erdirmenin peşinde.