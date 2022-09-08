Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Altay ile Bodrumspor arasında oynanacak maçı hakem Murat Edoğan yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Altay ile Bodrumspor arasında oynanacak maçı hakem Murat Edoğan yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Altay, 11 Eylül Pazar günü Bodrumspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından müsabakada görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Deniz Turgut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Oran olacak. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Eylül Altay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Altay Bodrumspor maçının hakemi Murat Erdoğan - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.