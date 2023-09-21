Altay, Bodrumspor maçına antrenörlerle çıkacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin aceleci davranmayacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların pazartesi günü iç sahada oynanacak Bodrumspor karşılaşmasına büyük olasılıkla kulüp antrenörleri idaresinde çıkacağı belirtildi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün görevden ayrılmasının ardından Altay, hazırlıklarını Antrenör Özkan Kılıç, İkinci Kaleci Antrenörü Uğur Karaosmanoğlu, Maç Performans Analiz Antrenörü Mehmet Can Karagöz ve Maç Performans Analiz Yardımcı Antrenörü Kerem Gül ile birlikte sürdürüyor.

İzmir temsilcisi, Tuna Üzümcü'nün ekibinde yer alan diğer isimlerden Birinci Antrenör Fatih Egedik, Birinci Kaleci Antrenörü Recep Öztürk, Atletik Performans Antrenörü Özkan Güler ve Antrenör Gökalp Erbuğa ile de vedalaştı. Teknik direktör arayışlarında Sait Karafırtınalar, Cüneyt Biçer, Ramazan Kurşunlu, Gökhan Karaaslan, Koray Palaz gibi isimleri gündemine alan yönetimin henüz bir isimle uzlaşma sağlamadığı belirtildi. Ligde son 3 maçını kaybeden düşme hattındaki Altay, Ege derbisinde konuk edeceği 3'üncü sıradaki Bodrumspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.