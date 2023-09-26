Altay, Bodrumspor'la berabere kalarak puanla tanıştı

Trendyol 1. Lig'de Bodrumspor'la evinde 1-1 berabere kalan Altay, 3 maçlık aradan sonra puanla tanıştı.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona transfer yasağı ve kayıplarla başlayan Altay, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Şanlıurfaspor'a kaybederken, ikinci hafta müsabakasında ise evinde Tuzlaspor'u mağlup ederek puanla tanıştı. Daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada da Kocaelispor'a (3-2), Altay'a (1-0) ve Erzurumspor FK'ya (4-0) kaybederek mağlubiyet serisi yaptı. Puan veya puanlara hasret kalan siyah-beyazlılar, 6. hafta mücadelesinde evinde Bodrumspor'la 1-1 berabere kalarak 3 maçlık aradan sonra puanla tanıştı ve kötü gidişata adeta son verdi.

Bu durumda puanını 4'e yükselten İzmir temsilcisi, 16. sıraya yükseldi. Zor bir dönemden geçen Altay, gelecek hafta kendisi ile aynı puanda olan ve bir basamak üstünde yer alan Giresunspor'la karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların mutlak hedefi de Karadeniz ekibini mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak. - İZMİR