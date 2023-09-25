Altay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı
Altay, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 34'üncü dakikada Aldair'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altay, 89'uncu dakikada Zeki ile beraberliği yakaladı: 1-1. Bu sonuçla 16'ncı sıradaki Altay üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından kötü gidişi sona erdirip 4 puana ulaştı. Bodrum FK ise 11 puanla 5'inci sıraya düşüp 3'te 3 yapma ve 2'nci sıraya yükselme şansını kaçırdı.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül
ALTAY: Eren - Salih (Dk. 82 Murat), İbrahim, Sefa, Efe, Ceyhun (Dk. 77 Enes), Arda (Dk. 64 Ali), Zeki, Onur (Dk. 64 Yusuf), Tolga, Paixao
BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk. 88 Süleyman), Celutska, Ali, Cenk, Muhammed Gönülaçar, Samet, Burak (Dk. 56 Musah Mohammed), Aldair (Dk. 56 Kenan), Celal (Dk. 70 Brazao), Gökdeniz (Dk. 88 Haqi Osman)
GOLLER: Dk. 34 (Pen) Aldair ( Bodrum FK), Dk. 89 Zeki ( Altay )
SARI KARTLAR: Paixao, Zeki, Efe ( Altay ), Kenan, Celutska, Samet, Cenk ( Bodrum FK)
1'inci Lig'de 6'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Altay, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 34'üncü dakikada Aldair'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altay, 89'uncu dakikada Zeki ile beraberliği yakaladı: 1-1. Bu sonuçla 16'ncı sıradaki Altay üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından kötü gidişi sona erdirip 4 puana ulaştı. Bodrum FK ise 11 puanla 5'inci sıraya düşüp 3'te 3 yapma ve 2'nci sıraya yükselme şansını kaçırdı.
8'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına ortaladı, Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
11'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Gökdeniz'in vuruşunda top yan direkten döndü.
31'inci dakikada Altay ceza sahasında Arda, Celal'i indirince Bodrum FK penaltı kazandı.
34'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aldair, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.
İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
71'inci dakikada Tolga'nın sağdan kullandığı kornerde boş pozisyonda Ceyhun kafayı vurdu top az farkla üstten dışarı gitti.
87'nci dakikada Ali'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Paixao'nun vuruşunda kaleci Sousa topu kornere çeldi.
89'uncu dakikada Altay golü buldu. Sağdan Tolga'nın kullandığı kornerde ön direkteki Paixao'nun kafayla sektirdiği topu arka direkte Zeki sert bir vuruşla filelere yolladı: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.