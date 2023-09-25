Altay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı

Altay, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 34'üncü dakikada Aldair'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altay, 89'uncu dakikada Zeki ile beraberliği yakaladı: 1-1. Bu sonuçla 16'ncı sıradaki Altay üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından kötü gidişi sona erdirip 4 puana ulaştı. Bodrum FK ise 11 puanla 5'inci sıraya düşüp 3'te 3 yapma ve 2'nci sıraya yükselme şansını kaçırdı.