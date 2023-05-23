Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli ekipte bel fıtığı nedeniyle ameliyatı sebebiyle sahalardan uzak kalan Altay Bayındır'ın saha çalışmalarına başladığı belirtildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine özel hazırlanan program dahilinde hazırlıklarını sürdüren başarılı file bekçisi, sarı-lacivertli forma ile bu sezon 26 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3 Avrupa Ligi Elemeleri, 8 Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 40 mücadelede görev aldı.